Ford - Forte taglio dei prezzi per l' F-150 Lightning

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Laha deciso di estendere a un altro modello a batteria le sforbiciate ai listini già decise per la Mustang Mach-E. L'Ovale Blu, infatti, ha annunciato una riduzione deidell'F-150tra i 6 mila e i 10 mila dollari per le varie varianti del pick-up elettrico. Giù anche la base. Ilpiù consistente riguarda la versione base rivolta al mondo dei professionisti: la Pro passa da 59.974 dollari a 49.995, con una riduzione di 9.979 dollari (8.896 euro al cambio attuale), e scende così sotto la soglia dei 50 mila dollari, ma rimane sempre lontana dai 39.974 dollari del prezzo di lancio di aprile 2022. Il primo allestimento destinato al pubblico, denominato Xlt 311A, scende, invece, da 64.474 a 54.995 dollari (-9.479 dollari). L'ampiezza delsi riduce per le altre varianti: ...

