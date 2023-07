Follia fuori un bar nella notte | 33enne investe deliberatamente con auto un coetaneo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Grazzanise. Ci sarebbero futili motivi alla base del folle gesto compiuto, durante la decorsain Grazzanise (CE), da undi Santa Maria Capua Vetere. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere e personale della locale Stazione sono intervenuti nei pressi di un bar della zona dove, poco prima, il, a bordo di un’vettura Renault Clio, avevainvestito un 34enne di Grazzanise, scaraventandolo contro un palo in metallo ivi presente per poi provare, senza riuscirci, a investirlo nuovamente con una manovra in retromarcia, prima di darsi alla fuga.circostanza, durante la fuga colpiva dei tavolini e sedie posizionato all’esterno del bar così mettendo a repentaglio l’incolumità dei presenti. I militari ...

Caserta / Provincia. Attimi di follia fuori a un bar, 33enne con la sua

