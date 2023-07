Fogli di sosta

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) è la prima raccolta poetica di Angelo Vannini, anconetano che risiede a Parigi oramai da più di un lustro. In realtà, però, non si tratta del suo primo tentativo poetico, visto che L’intermissione dei cigni. Cinquantanove giorni alla frontiera della letteratura, una sorta di volumetto di prose uscito per Arcipelago Itaca nel 2017 e introdotto da un testo di Francesco Scarabicchi, rivelava già il talento e le capacità di questo giovane autore nel sondare quel terreno assai vasto che chiamiamo, appunto, poesia. Ed è proprio a Scarabicchi, maestro e amico fraterno che lo ha segnalato “ad amici e a critici ravvisando in quest’opera qualcosa di bruciante”, come ricorda Fabio Pusterla nella bella prefazione, che Vannini dedica il suo libro: “Sono per te che resti mentre vado questi/ di, messaggeri al Marzocco, nel risveglio”. Questi brevi ...