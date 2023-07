Foggia | pronto il ricorso al TAR per la B Per la panchina c’è Cudini

, l'Asl denuncia un'impennata delle chiamate insoccorso per casi legati al caldo, invitando le persone 'a seguire in modo responsabile le buone norme per proteggersi dal caldo e le ...Per evitare, tuttavia, momenti di sovraffollamento neiSoccorso e per consentire una corretta gestione del sistema dell'emergenza urgenza, la ASLinvita le persone a seguire in modo ...... così come quello delche è stato considerato 'inammissibile'. Accolto invece il ricorso del Perugia contro l'ammissione del Lecco. Brescia ovviamente rimane spettatore interessato ea ...

ondata calore consigli asl foggia no affollamento pronto soccorso Foggia Città Aperta

Un 'codice calore' nei pronto soccorso; l'attivazione di ambulatori territoriali operativi 7 giorni su 7, h12, per far fronte all'accesso di pazienti colpiti… Leggi ...FOGGIA - A causa dell’ondata di caldo che sta interessando il territorio stanno aumentando le chiamate al 118 e gli accessi ai ...