... il rafforzamento delle infrastrutture energetiche e un sistema diper famiglie e imprese occupate con l'efficientamento energetico. Lo ha annunciato il ministro Raffaelein audizione. Il ......unica per tutto il Mezzogiorno annunciata dal ministro per il Sud Raffaelee di quanti fondi disporrà. Ma quello che già oggi sul piano politico sta emergendo, è una sorta di scambio:che ...... il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele, ha ...e le modalita' per l'istituzione delle Zls nel perimetro di compatibilita' del regime didi ...

Fitto, aiuti a famiglie e imprese per efficienza energetica - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

il rafforzamento delle infrastrutture energetiche e un sistema di aiuti per famiglie e imprese occupate con l'efficientamento energetico. Lo ha annunciato il ministro Raffaele Fitto in audizione. Il ...(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2023 "Quello che sta facendo l'Italia sul Pnrr e sulle risorse europee è un Lavoro molto serio e impegnativo che dovrebbe essere fuori dalla polemica politica quotidian ...