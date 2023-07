Fiorentina | Parisi | «Non ho mai avuto dubbi | su Italiano…»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le parole di Fabiano, nuovo terzino della, dopo l’ufficialità del suo trasferimento in viola Fabiano, nuovo terzino della, ha parlato a Sky Sport. PAROLE- «Non ci ho pensato due volte e ho scelto i viola. Sono qui per il progetto e questa società mi ha voluto fortemente, così come Italiano. Ci ho parlato poco, ieri ha iniziato a spiegarmi alcuni suoi concetti e piano piano sto capendo le sue idee che cercherò di mettere poi in campo. Theo per il mio ruolo è il mio idolo, anche se il mio vero idolo nel calcio è Messi».

Le parole di Fabiano, nuovo terzino della, dopo l'ufficialità del suo trasferimento in viola Fabiano, nuovo terzino della, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "Non ci ho pensato due volte ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della, Vincenzo Italiano ha parlato a tutto tondo del momento del club viola e di conseguenza ...e Sabiri sono ottimi ...: 'Non ci ho pensato due volte a scegliere la' L'ex terzino dell'Empoli ha parlato anche lui per la prima volta da giocatore viola: 'Questa è una delle strutture più belle d'Europa. ...

FIORENTINA ITALIANO Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina ha parlato ai microfoni Sky Sport direttamente da Firenze, ritiro Viola Park. Le sue ...PARISI - “Io e lui abbiamo fatto un percorso identico ... Non vedevo l'ora di parlare con la società e mi hanno fatto capire che c'era la volontà di fare il bene della Fiorentina tutti insieme"..