(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo le dichiarazioni di Joe Barone, che si lamentava delle autorità che non hanno ancora dato l'agibilità per far entrare i tifosi a Rocco B Commisso, e anche dopo le esternazioni dei tifosi che chiedevano urgentemente le deroghe, ladi Firenze ha fatto conoscere lo stato dell'arte attraverso una nota circostanziata che Firenze Post pubblica integralmente

Fiorentina, la Prefettura: “Non è arrivata nessuna richiesta di deroga per il Viola park” Firenze Post

Dopo le dichiarazioni di Joe Barone, che si lamentava delle autorità che non hanno ancora dato l’agibilità per far entrare i tifosi a Rocco B Commisso viola park, e anche dopo le ...Tornerà in campo, la Fiorentina, domani sera, 20 luglio 2023 (ore 20), al Rocco B Commisso viola park. Sarà la prima uscita (a parte il galoppo in famiglia con la Primavera, sabato scorso) dopo la ...