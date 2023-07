Fiorentina | Italiano | «Arthur ci piace | ma il mercato è strano…»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato dell’interessamento perdella Juventus. I dettagli Vincenzoha parlato a Sky Sport del calciodella. LE PAROLE – «? Si è parlato di questa situazione, non lo nascondiamo. Il ragazzoa tutti e vedremo. Il, come ho detto prima, è troppo strano. È un ragazzo forte, un calciatore di grande livello e vedremo cosa succederà. Amrabat era capitato anche il primo anno che sono arrivato, quando c’erano situazioni borderline. Quando arriverà vedremo in che condizione mentale sarà. Qui ha la stima di tutti, vedremo con il ragazzo, ma tutti arrivano con la voglia di lavorare. Ilha comunque dinamiche ...

... ormai ex astro nascente del calcio, che nell'ultima stagione con laha collezionato complessivamente 39 presenze condite da 6 gol e 7 assist , raggiungendo le finali di ...Il calendario delle amichevoli estive 2023 della: ecco il programma in costante aggiornamento con gli orari di tutte le partite. Gli uomini guidati da Vincenzo, dopo la grandissima annata disputata con l'ottavo posto in Serie A ...Chiusa la passata stagione con un problema muscolare che dallain poi lo ha condizionato ... il nigeriano è chiamato a confermarsi in un campionato complicato come quelloe a farsi ...

In casa Fiorentina è giornata di dichiarazioni. Ai microfoni di Skysport, Vincenzo Italiano ha rilasciato le prime parole dopo l'avvio della sua terza stagione sulla panchina dei ...Fabiano Parisi, nuovo terzino sinistro della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport ... Sono qui per il progetto e questa società mi ha voluto fortemente, così come Italiano. Non ci ho pensato due ...