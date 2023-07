Fiorentina | Brekalo | “La preparazione procede bene | test con il Parma ci servirà”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’esterno dellaha parlato al termine della seduta di allenamento svolta questo pomeriggio a Bagno a Ripoli: “Lasta andando benissimo, sicuramente è un po’ dura perché dobbiamo dare tutto in allenamento per arrivare ad un livello alto. Penso che abbiamo tutto qui e siamo molto felici di essere al Viola Park. Questo centro sportivo è meraviglioso, una grande opportunità per noi, qui possiamo lavorare al massimo. Contro il– continua– domani sarà il primodel nostro ritiro, penso che potremmo giocare. Non siamo ancora al 100% ma ogni partita ed ogni amichevole serve a qualcosa e siamo pronti”. SportFace.

, buona la sua partita, riesce a portare lasul 6 a 1. Quando meno te lo aspetti, Terzic fa doppietta. Il terzino sinistro viola fa un gol meraviglioso con il suo piede poco gradito,...Commenta per primo Laha inaugurato la stagione con un'amichevole contro la formazione Primavera guidata dal ... mentre vanno a segno una volta Cabral e2°tp : Cerofolini; Dodò, Biagetti, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora;, Bonaventura, Sabiri; Cabral. RETI : 42' Jovic (F), 48' Jovic (F), 53' Cabral (F), 57' Conti (FP), 60' ...

Fiorentina e Parma si affrontano in un’amichevole di preparazione alla stagione: tutto su formazioni, diretta tv e streaming della partita ...Primo appuntamento stagionale per la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano, fatta eccezione per l'amichevole in famiglia disputata contro la Primavera. Il club gigliato scenderà in campo in amichev ...