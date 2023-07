Fiorentina | Barone | «Vogliamo restare al Franchi durante i lavori»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le parole di Joe, direttore generale della, sulla situazione legata aiallo Stadio ArtemioJoe, direttore generale della, ha parlato ai canali ufficiali del club. PAROLE – «Ho letto il comunicato delle associazioni dei tifosi della, siamo con loro e molto dispiaciuti. Da parte nostra dico che abbiamo fatto di tutto per avere la squadra qui con la tifoseria vicino alla squadra, ci aspettiamo qualcosa in più sui tempi ed è responsabilità di altri prendere delle decisioni per l’agibilità dello stadio dentro il centro sportivo. Al momento i tifosi non potranno seguire le amichevoli, né con il Parma domani né con il Catanzaro domenica e mi auguro che questa situazione si possa risolvere il prima possibile. ...