FIFA 23 FUTTIES Gli Oscar Di FUT Disponibili Dal 21 Luglio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha annunciato l’abituale eventoper la popolare modalità23 Ultimate Team in arrivo venerdi 21. Itornano questo venerdì! Scegli quale dei candidati, annunciati dalla software house canadese, vuoi che riceva una carta speciali. Abitualmente le carte più votate ricevono ciascuno una SCR giocatorespeciale. Durante l’evento in questione non mancheranno innumerevoli Sfide Creazione Rosa a tema, obiettivi e tanto altro ancora che consentiranno di riscattare alcuni fantastici premi per aiutarti a potenziare la tua squadra. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, come sempre non mancheremo di aggiornarvi con degli articoli dedicati per fornirvi tutte le informazioni utili per ...

FUTTIES in FIFA 23: Data di uscita, Anticipazioni e Altro Farantube

The popular Futties promo is finally set to launch in FIFA 23 Ultimate Team this week, here's everything we know about the event ahead of release ...FIFA 23 Level Up Your Game 2 objective set is now live during ... Complete these objectives before the Milestone set expires to add some coveted players to your squad before FUTTIES!