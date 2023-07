Festival lirico dei Teatri di Pietra | a Siracusa il silenzio diventa musica

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Cosa penserebbe il maestro Giuseppe Verdi nel sapere che la sua Traviata per la prima volta dal vivo asarà tradotta e interpretata anche nella lingua LIS (Lingua dei Segni)? Genio, innovatore, compositore immenso quale era, sarebbe ben felice che un pubblico al quale solitamente è negata questa fortuna possa, finalmente, godere di questa arte meravigliosa. Il prossimo 5 Agosto, al Teatro Greco dicadrà un ingombrante muro che separa le persone con disabilità uditiva e la, quando prenderà avvio una vera e propria rivoluzione nel campo dell’opera lirica, ma, soprattutto, una rivoluzione culturale e sociale, che consentirà alle persone sorde di poter godere dello spettacolo per eccellenza, la summa di tutte le arti, l’opera, appunto. <

