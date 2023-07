Ferrari | nuovo aggiornamento da paura | arrivano conferme | tifosi in visibilio

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Formula 1,grandisupersullaal settimo cielo per la straordinaria notizia. Il Mondiale di Formula 1, nel prossimo weekend, farà tappa in Ungheria. Tutti aspettano l’ennesimo dominio di Max Verstappen: l’olandese sta disputando una stagione straordinaria e non ha al momento rivali. Anche il suo compagno di squadra, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.