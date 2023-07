Femminicidio Matteuzzi | è iniziato il processo La sorella | Sento ancora le sue urla

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Capelli e barba lunga, maglietta smanicata con tatuaggio tribale sul braccio in vista: Giovanni Padovani, accusato a Bologna dell'omicidio dell'ex fidanzata Alessandra, si è presentato così per la prima volta nell'aula della Corte di assise dove è in corso la seconda udienza del. Il 27enne, calciatore dilettante e modello, uccise la donna il 23 agosto 2022, attendendola sotto casa e colpendola a morte con un martello e una panchina. Deve rispondere di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, futili motivi e legame affettivo.

