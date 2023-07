Felipe Anderson | ci attende una stagione più difficile'

Così, attaccante della Lazio, ai microfoni di Sky Sport durante il ritiro ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti saranno impegnati in Champions nel '23 - 24: "In tutte le competizioni ...a Sky Sport è carico e pronto per la nuova stagione. Con Sarri, in due anni, ha sempre giocato. È diventato un fedelissimo dell'allenatore e ora rilancia: "Sappiamo che in ogni ...Intanto il club del presidente Lotito tratta i rinnovi dei contratti ae Zaccagni.

Lazio, senti Felipe Anderson: "Rinnovo Non ora..." Fantacalcio ®

C'è consapevolezza del lavoro fatto e che ci ha portato in alto, dunque ripartiamo da questa certezza". Così Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ai microfoni di Sky Sport durante il ritiro ad ...Il brasiliano, diventato ormai fedelissimo di Sarri, parla ormai da leader: "In tutte le competizioni dobbiamo dare il 100%" ...