Fedez segnala alla polizia un parcheggiatore abusivo | ma c’è chi lo critica | “Te la prendi con un sessantenne senza fissa dimora”

e la sua assistente hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine martedì mattina, dicendo che non era la prima volta che assistevano alla scena. La polizia è così intervenuta ...

Milano, Fedez segnala un parcheggiatore abusivo alla polizia TGCOM

Multa e denuncia per un parcheggiatore abusivo a Milano in zona stazione centrale: era stato segnalato da Fedez ...A Milano, Fedez e la sua assistente hanno segnalato alla polizia un parcheggiatore abusivo di 60 anni, il quale è stato poi sanzionato e denunciato per esercizio abusivo della professione.