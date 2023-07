Federconsumatori Avellino | Michele Casarano è il nuovo presidente

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso la Cgil disi è riunito il Comitato Direttivo, presente il segretario generale CgilFranco Fiordellisi. Il comitato ha eletto ile nel contempo ha provveduto ad eleggere la nuovadel Direttivo Angela Cucciniello, il Direttivo ringrazia Luciano Vecchia che ha avviato la transizione dopo lo storicoProf. Fiorentino Lieto. Ilgruppo dirigente dellasarà in campo per dare risposte ai consumatori, persone , cittadini, ad iniziare dai più deboli come i pensionati in sinergia con il sindacato dei ...