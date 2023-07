FC Barcelona | Trasferimenti Barcellona | trasferimenti | voci | alti e bassi per la stagione 2023 24 in Prima Divisione

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 19 luglio 2023)-07-19 08:00:33 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! EL’anno di transizione al Montjuic non sarà facile neanche per il Barça, viste le difficoltà economiche. LaLiga ha approvato il piano di fattibilità, ma il fuoriclasse deve vendere per poter firmare. La priorità è un centrocampista che colmi l’enorme vuoto lasciato da Busquets e Ansu Fati potrebbe essere in uscita. Il mancato ritorno di Messi reindirizza la strategia che nel mercato, con Gundogan come rinforzo di molti carati per il midollo spinale. SEGNI: Gundogan (svincolato, Manchester City), Iigo Martínez (svincolato, Athletic), Vitor Roque (At. Paranaense) FUORI: Busquets (svincolato, Inter Miami), Jordi Alba (svincolato), Arnau Tenas (scadenza), Umtiti (rescissione), Ilias Akhomach (Villarreal), Pablo Torre (in prestito al Girona) DI RITORNO DA PRESTITO: Abde (Osasuna), Lenglet (Tottenham), Nico ...