‘Fattorie aperte in Sila’ compie 18 anni e punta sul 4 0

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oltre 30 aziende agricole e zootecniche sull’altopiano Silano in Calabria si ‘apriranno’ alle visite per vivere giornate all’insegna di relax, cultura contadina e cibi genuiniindiventa maggiorenne esul 4.0. Ha preso il via ufficialmente oggi la diciottesima edizione della manifestazione che vedrà protagoniste, fino al prossimo 1° novembre, oltre 30 aziende agricole e zootecniche sull’altopiano Silano in Calabria, che come ogni anno si ‘apriranno’ alle visite di grandi e piccini per vivere giornate all’insegna di relax, cultura contadina e cibi genuini. L’evento è stato presentato oggi a presso la sala ‘De Cardona’ della Bcc Mediocrati in Rende, con l’associazione ‘Fattore creativo’ che ne ha illustrato il programma. “Quest’anno – ha dichiarato Mario Grillo, presidente di ‘Fattore ...