Fate qualcosa | sennò prima o poi Giovanni Storti lancia l' allarme per Milano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'attore comico torna in strada con la tenuta da speleologo per dimostrare la gravità delle buche di: "C'è dentro anche Lukaku"

"Fate qualcosa, sennò prima o poi...". Giovanni Storti lancia l'allarme ... ilGiornale.it

"Fate qualcosa, possiamo tenere queste buche Sennò prima o poi nelle buche ci finisce anche il tram", ha concluso Storti, nella speranza che almeno questa volta il suo grido d'allarme venga ascoltato ...