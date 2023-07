“Fai schifo | togliete i social a questa gente di me**a” | la durissima replica di Emma Marrone ad una hater

(Di mercoledì 19 luglio 2023) LadiMarrona a un’: “Faia un’che aveva fatto una battuta di pessimo gusto sul suo peso. “spacca il palco se continua così” ha scritto la follower, di nome Claudia, aggiungendo l’emoticon di una faccia che sorride. Una mancanza di rispetto che non è sfuggita alla cantante, la quale hato attraverso un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram. “Buongiorno dal medioevo – ha scritto– Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso.a stadi merda. FaiClaudia. ...

Claudia. Immensamente. Emma ha sintetizzato egregiamente la risposta perfetta che ogni Claudia sui social (e non solo) meriterebbe in circostanze simili. Fa riflettere che anche in ...I soliti idioti insultano (ancora) la meravigliosa Emma Marrone . La cantante salentina, che sta vivendo un momento d'oro con il disco d'oro per Mezzo Mondo e In taxi sulla luna, deve fare i conti con .... Immensamente". Una replica che non ha bisogno di ulteriori letture. Se non magari il classico cliché. Come si dice: chi la fa, l'aspetti ...

Togliete i social a sta gente di merda. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”. Non è la prima volta che l’interprete viene offesa sui social, così come tanti suoi colleghi famosi. Già in passato, ...Emma Marrone ancora vittima di body shaming: sei è poi una donna a farlo, "fai schifo". La replica perfetta della cantante.