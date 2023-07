Fabrizio Corona sgancia uno scoop sulla Fiordelisi | “Il suo nuovo fidanzato” – lei interviene

Leggi su biccy

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Negli ultimi anni Antonellahanno sempre avuto buoni rapporti. Lex gieffina è stata anche paparazzata con Carlose alcuni settimanali li hanno dati per fidanzati. L’ex re dei paparazzi e Antonella si sono visti anche dopo la fine del GF Vip e il 49enne ha rivelato: “Lae Donnamaria sono venuti a convivere in un appartamento milanese. Adesso abitano in Corso Como insieme. Però ho degli, i rapporti con la famiglia sarebbero freddi perché lei non ha gradito alcune cose sui social, come le esternazioni in cui i genitori hanno parlato di bullismo nel reality. Antonella sarebbe arrabbiata con sua madre. Lavoro a gonfie vele, molte offerte per Edoardo e Antonella, che sono gli unici due usciti dal GF Vip che potranno avere un futuro in ...