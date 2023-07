Fabrizio Bentivoglio è Raul Gardini nella docufiction di Rai1

(Di mercoledì 19 luglio 2023)(Us © P. Bruni) A trent’anni dalla sua scomparsa, la, in onda domenica 23 luglio, in prima serata su Rai 1, ricostruisce la figura dell’imprenditore ravennate e ripercorre un importante capitolo della storia del Paese. Utilizzando materiale d’archivio, ricostruzioni e testimonianze inedite, la– diretta da Francesco Micciché e interpretata dacon Pilar Fogliati - si apre con il varo del Moro di Venezia l’11 marzo 1990 e termina il 23 luglio del 1993, giorno del suicidio di, raccontando la complessità e le contraddizioni di un uomo con una visione strategica che ha sempre credutocrescita industriale dell’Italia e dell’Europa. ...

... chi sarà disposto a donarglielo Poi c'è un Primo Maggio davvero burrascoso per un imprenditore (): si ritrova in azienda tutto solo e determinato a suicidarsi, visto che è sul ...Utilizzando materiale d'archivio, ricostruzioni e testimonianze inedite, la docufiction - diretta da Francesco Micciché e interpretata dacon Pilar Fogliati - si apre con il varo ...Nel cast, oltre a Leo e Bruno stessi, anche Anna Foglietta, Renato Carpentieri,, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo e ...

Raul Gardini, 30 anni dalla morte: la docufiction con Fabrizio ... Fanpage.it

A trent’anni dalla sua scomparsa, la docufiction Raul Gardini, in onda domenica 23 luglio, in prima serata su Rai 1, ricostruisce la figura dell’imprenditore ravennate e ripercorre un importante capit ...Poi c'è un Primo Maggio davvero burrascoso per un imprenditore (Fabrizio Bentivoglio): si ritrova in azienda tutto solo e determinato a suicidarsi, visto che è sul lastrico, ma viene rapito da un ex ...