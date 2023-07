F1 | Gp Ungheria Verstappen Speriamo aggiornamenti funzionino

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Sono curioso di vedere a che punto siamo su questo tipo di pista" BUDAPEST () - "Abbiamo un paio diper il weekend,checome previsto in modo da poter trovare qualcosa in più per le prossime gare". Maxguarda al Gran Premio d'con fiducia

Maxguarda al Gran Premio d'con fiducia e curiosità. Una gara "sempre interessante. L'anno scorso è stato difficile prendere le giuste decisioni con l'arrivo della pioggia e le ...... contando anche il finale dello scorso campionato, il gradino più alto del podio in... La conferma è arrivata direttamente dal dominatore di questa stagione, Max, che minaccia di ......lo ha portato a fare dei risultati non soddisfacenti guidando una vettura chefa ... 'Il fine settimana dell'sarà troppo importante per me - ha detto Checo . Devo fare un weekend ...

Red Bull aggiornata in Ungheria, Verstappen: miglioramenti a tutto campo Autosprint.it

L'ultima volta fu nel 2017. Al volante c'era Sebastian Vettel. Da quell'edizione, la Ferrari non è più riuscita a mettere le mani sul Gran Premio di Ungheria.In questo fine settimana sull'Hungaroring la scuderia del campione del mondo potrebbe eguagliare un primato e batterne un altro.