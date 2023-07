F1 | GP Ungheria 2023 | numeri | statistiche | curiosità Per Lewis Hamilton “la prova del 9” resterà un sogno?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La Formula Uno torna per la 37ma volta consecutiva all’Hungaroring, dove domenica 23 luglio andrà in scena il Gran Premio d’. La gara si è disputata per la prima volta nel 1986 e da allora non ha mai mancato l’appuntamento con il Mondiale, diventando un appuntamento fisso del periodo estivo. Per la verità, l’edizione inaugurale fu un evento epocale, poiché fu il primo GP di F1 a tenersi “oltrecortina”. Non a caso, l’autodromo magiaro veniva letteralmente preso d’assalto dalla folla, essendo l’unica possibilità di assistere dal vivo a un Gran Premio di Formula 1 per il pubblico dell’Europa dell’Est. Oltre agli ungheresi, all’Hungaroring si precipitavano anche polacchi, cecoslovacchi e tedeschi orientali. Addirittura alcune edizioni di fine anni ’80 hanno registrato 200.000 spettatori! Con il crollo del Muro di Berlino e l’apertura delle frontiere conseguente al ...