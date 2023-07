Expo 2030 | è l' ora delle alleanze | così Roma insidia Riad

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il fischio finale è fissato per il 28 novembre, quando i delegati dei 179 Paesi membri del Bureau International dessition si riuniranno a Parigi per scegliere la città che ospiterà, ovvero trae la sudcoreana Busan, ma la vera partita si gioca proprio in questi mesi estivi. Non a caso, è di ieri la missione a New York della sottosegretaria agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, con incontri bilaterali con i suoi colleghi di Slovenia, Svizzera e Portogallo: «Oltre ai temi globali e di eccellente cooperazione- ha detto la sottosegretaria - in agenda anche la candidatura dia ospitare l'». Una partita a "scacchi" che, secondo indiscrezioni, vedein svantaggio ...

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per 'la Repubblica' discorso di Giorgia Meloni per la candidatura di Roma aLa candidatura di Roma all'delresta in salita, ma l'Italia punta sulla strategia di fermare Riad al ...

Il fischio finale è fissato per il 28 novembre, quando i delegati dei 179 Paesi membri del Bureau International des Exposition si riuniranno a Parigi per scegliere la città che ospiterà Expo 2030, ...