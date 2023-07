Il Globe apre, ma solo in parte, con l'avvio del suo bistrot in programma per20 luglio. Per l'occasione è stato pensato un evento che, ben lungi dall'essere la vera e ...dell'exin ...Piazza del Popolo, lunedì al via l'asfaltatura I lavori si svolgeranno in orarioe in due notti, quelle a cavallo tra martedì 25 e mercoledì 26 luglio e tra27 e venerdì 28 luglio. Il ...Nella giornata diè stato confermato che i pensionati Cgil si costituiranno parte civile ...del fuoco per agevolare quanto piu' possibile il ripristino delle attivita' di cura del Centro,...

Ex Diurno, giovedì sera debutto «in bellezza» con Miss Italia L'Eco di Bergamo