Escursionisti si smarriscono sul Partenio | attivate le ricerche

Dalla serata di ieri si sono perse le tracce di due ragazzi nel territorio di Pannarano. I giovani erano impegnati in una escursione nella suggestiva area Montana del parco del, località Cesco Bianco. ricca di vegetazione e nella quale insiste anche un'oasi naturalistica. Lesono scattate nella serata di ieri con la partecipazione di Carabinieri, di squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento e del Distaccamento di Bonea. Anche un elicottero sta perlustrando l'area montana che insiste in due province: la sannita e l'irpina. Presente anche l'unità cinofila proveniente da Campobasso per ricercare i due giovani.