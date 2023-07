ESCLUSIVA IN – Rossi | «Lukaku abbia il coraggio di giocare contro l’Inter! Skriniar…»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Gian Lucaquest’oggi ha partecipato alla diretta di Inter-News,it dedicata al calciomercato, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.00. Il giornalista e tifoso nerazzurro, ospite sui nostri canali, ha parlato Milan Skriniar, Romelue ha espresso il proprio pensiero anche sulla situazione societaria. SOLO I COLORI – Gian Lucainizia ricordando la delusione provata a causa di Milan Skriniar: «Ricordo al brindisi di Natale. Ero con Piero Ausilio e gli dicevo che non credevo che Skriniar avrebbe mai potuto fare una cosa del genere all’Inter. Lui mi aveva risposto che “Sono tutti uguali, chi più chi meno”. Io dopo Skriniar ho avuto talmente una delusione che ho deciso che non mi innamorerò più di nessuno. Se fai il mercenario almeno salva le apparenze! I tifosi dovrebbero identificarsi nei colori della squadra, ...

...Sky Original sulla vera storia degli 883 che arriverà su Sky e in streaming su NOW in... perché le premesse sono veramente incredibili' 04/07/2023, Milano - Simoneper "Digital - News.... il tennis con Wimbledon (su Sky fino al 2026) in direttafino al 16 luglio , e gli ATP ... 04/07/2023, Milano - Simoneper "Digital - News.it" La nuova stagione Sky con progetti, ...... A classic horror story e Freaks Out) interpreterà Cesare, mentre Barbara Chichiarelli (nota ... Il figlio del secolo arriverà nel 2024 insu Sky e in streaming solo su NOW . La data ...

ESCLUSIVA IN – Rossi: «Cuadrado può esere utile. Non credo…» Inter-News.it

Gian Luca Rossi quest'oggi ha partecipato alla diretta di Inter-News,it dedicata al calciomercato, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.00. Il giornalista e tifoso nerazzurro, ospite sui nostri c ...Il Dottore ha postato le immagini dalla sua speciale prospettiva, della prima gara vinta nel GT World Challenge Europe. Parole, sorrisi, gesti espressioni: le stesse, indelebili, di quando il 46 vince ...