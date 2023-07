Era scomparso dopo il tuffo nel laghetto | 19enne trovato morto

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il corpo senza vita ripescato nella mattina di ieri, martedì 18 luglio nel bacino di cava Ongari a Milano, in zona Baggio, adesso ha un'identità: ilLuis Alberto Duenas Ochoa. L'allarme era scattato verso le 11.30, quando un passante dalla vicina via Caldera aveva notato qualcosa in acqua...

È del 20enne scomparso il corpo nel laghetto: è annegato dopo il bagno con lo zio MilanoToday.it

Potrebbe essere annegato in un laghetto nel parco della Cave a Milano Luis Alberto Ochoa Duenas, 20enne peruviano la cui scomparsa era stata denunciata il 14 luglio ai carabinieri. (ANSA) ...Dopo giorni di ricerche del giovane, un parente di Luis Alberto Ochoa Duenas confessa: 'Era annegato mentre facevamo il bagno, non l'ho detto per ...