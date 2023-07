Emma Marrone risponde a una hater | “Gente di me**a” | cos’è successo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il mondo degli odiatori seriali scorre parallelo a quello dei social, dove il confine tra il commento di fronte a un caffè e le responsabilità che potrebbero arrivare dalla realtà pubblica è sempre più sottile. Oggi, mercoledì 19 luglio,a unache nelle scorse ore l’ha insultata per la sua forma fisica. Il body shaming, del resto, è una delle pratiche cui i leoni da tastiera ricorrono maggiormente, specialmente nascondendosi dietro profili fake per rendersi inattaccabili.a unaIl commento di unanascosta dietro il nome “Claudia” punta contro l’aspetto fisico dicon queste parole: “tra poco spacca il ...

di nuovo vittima di body shaming . La cantante è finita di nuovo nel mirino degli haters che hanno commentato il suo peso. Ma lei non è certo una che si lascia intimidire. Anzi, ha ...Generosa, coraggiosa, indipendente (fin dall'asilo), antidiva.non si ferma proprio mai, neanche quando è in vacanza. Nelle ultime ore, la cantante ha pubblicato nelle sue Instagram stories alcune foto mentre si gode un po' di relax con i suoi amici ...... Erica Mou, Gino Paoli , solo per citarne alcuni; e ha collaborato in studio con Mia Martini, Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Mina, Gianni Morandi, Marcella Bella, Amii Stewart,e moltissimi ...

Emma Marrone attaccata di nuovo per il suo peso: «Spacca il palco» Vanity Fair Italia

Emma Marrone ancora vittima di body shaming. La cantante salentina sta vivendo un’estate d’oro, riuscendo a collezionare un successo dopo l’altro. Proprio pochi giorni fa, infatti, entrambi i suoi sin ...La cantante finisce nel mirino di una hater: "Tra poco spacca il palco" Estate davvero impegnativa per Emma Marrone, che sta partecipando a diversi eventi ...