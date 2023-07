Emma Marrone ancora vittima di body shaming | sei è poi una donna a farlo | “fai schifo”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nel mio mondo ideale non solo unadovrebbe essere sempre solidale verso un’altra– soprattutto quando viene giudicata (male) per il suo aspetto -, ma a maggior ragione non dovrebbe mai macchiarsi di. Se il destinatario èuna volta al femminile, c’è qualcosa che proprio non va. Oggi quel destinatario... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.