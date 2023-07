Elly Schlein? Perché ci conviene | FdI | Fazzolari sotterra il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella sua autobiografia, Giorgia Meloni lo ha descritto come «la persona più intelligente e giusta» che abbia avuto «la fortuna» di conoscere. In questa lunga intervista, rilasciata al “Festival della politica” curato da Marco Antonellis, fra le tante cose che Libero ha chiesto a Giovanbattista– sottosegretario con delega all'Attuazione del programma di governo – vi è quella di indicare cosa ha rappresentato per lui l'incontro con la leader di cui è spalla insostituibile fin dai tempi di Azione Giovani. «Posso dire che non avrei mai immaginato di svolgere un qualunque ruolo di governo se non per Meloni premier». Ciò significa – per uno che condivide con «Giorgia» ogni dossier e posizionamento – una mole di lavoro fuori dall'ordinario. Ma non è questo a pesargli. Quanto piuttosto l'attenzione dei riflettori: «Una visibilità che non gradisco». Se accetta pure ...