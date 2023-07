Elly Schlein annuncia una raccolta firme sul salario minimo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Se il governo Meloni boccerà con un emendamento soppressivo la proposta delle opposizioni di istituire unlegale di nove euro all’ora, il Partito democratico inizierà unain tutta Italia: «Il settantacinque per cento delle italiane e degli italiani è favorevole». Lo hatoin una intervista al Corriere della Sera, attaccando il Governo per il mancato dialogo sulla proposta di riforma: «È inaccettabile che la destra volti la faccia da un’altra parte. Ilè una misura su cui le opposizioni hanno unito le forze per chiedere che non si scenda sotto i 9 euro l’ora, altrimenti è sfruttamento e non può essere legale. L’emendamento soppressivo non è un dispetto a noi, vuol dire ...