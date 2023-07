Élite | Netflix rinnova la serie per un’ottava stagione | segnata dal ritorno di Nadia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Mina el Hammani in Elite Le avventure dei ragazzi de Las Encinas intratterranno i telespettatori diancora per parecchio tempo. In attesa della settima, in arrivo venerdì 20 ottobre 2023, la piattaforma streaming ha infattitoanche perannata, che verrà contraddistinta da un piacevole. Gli spettatori ritroveranno infatti Mina el Hammani nei panni diShanaa.era uscita di scena alla fine della terza, dopo aver conseguito il diploma ed esser volata in America. Una volta che si riaffaccerà a Madrid, la ragazza potrebbe ritrovare il fratello Omar (Omar Ayuso), che sarà nel cast – dopo unad’assenza – degli episodi inediti fruibili da ...

Terminata la sua esperienza nel teen drama entra nel cast dell'ambizioso progetto1899 . La serie corale che raggruppa diversi volti noti del piccolo schermo provenienti da tutta Europa non ...Dopo tre stagioni all'interno del teen drama Rios è stato scelto daper la serie In Silenzio , in cui ha recitato al fianco del suo ex collega Aron Piper . Ma sono anni intensi per Manu che, ...Anche in questo caso parliamo di una proprietà intellettuale di forte richiamo e che farebbe le fortune di qualsiasi piattaforma di streaming, daad Amazon Prime Video, senza dimenticare la ...