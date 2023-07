Elisabetta Canalis più bella che mai completamente al naturale con i capelli ricci | viso trasformato

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Un look alper: ialle trasformano iled è piùche mai. La showgirl non smette di sorprendere i fans, che ad ogni scatto postato sui social non mancano di lasciarle commenti e pensieri pieni di affetto. E proprio in uno di questi,appare diversa dal solito, un particolare che in molti hanno notato.in questi giorni si trova in vacanza in Italia (Foto Instagram @littlecrumb) Grantennistoscana.itIn questo periodo più che mai,ha fatto parlare di sé, e non per la sua ultima campagna lavorativa, ma per la sua vita privata. La showgirl sarda, che in ...