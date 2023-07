Elettrodomestici | i nuovi apparecchi consumano oltre il 60% in meno rispetto a quelli nelle case degli italiani

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il frigorifero che mediamente si trovafa spendere in bolletta200€ all'anno in piùad uno nuovo. Questa una delle evidenze – spesso poco conosciute alle famiglie – emerse in occasione dell'incontro organizzato da APPLiA Italia, in Piazza Monte Citorio a Roma presso la sala Capranichetta, con i rappresentati delle istituzioni, della filiera industriale del settore e associazioni di categoria, dove si è discusso di efficienza, innovazione e risparmio energeticoabitazioni. L'impatto positivosulla vita e il lavoroè stato mostrato da una serie di dati inequivocabili a ...

Gli elettrodomestici di nuova generazione abbattono il costo delle bollette, i nuovi apparecchi consumano infatti oltre il 60% in meno rispetto ai prodotti presenti nelle case degli italiani

Con i nuovi elettrodomestici consumi abbattuti di oltre il 60% - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

