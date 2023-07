Egitto | Zaki graziato da Al-Sisi il giorno dopo la condanna a 3 anni di carcere

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Patrickto il 18 luglio a 3di reclusione, ha ricevuto la grazia presidenziale. Lo hanno reso noto il 19 luglio le autorità egiziane., ricercatore trentenne dell’Università di Bologna, poteva ancora sperare in un atto di clemenza del presidente Abdel Fattah al-che alla fine è arrivato. Al-era sotto pressione anche a livello nazionale a causa del kafkiano processo al ricercatore egiziano dell’ateneo bolognese. Le urla di disperazione della madre Hela e della fidanzata Reny avevano accompagnato la fine dell’undicesima udienza di un procedimento penale tanto surreale quanto feroce, il 18 luglio. Basato su accuse folli, per aver scritto –– articoli e post Facebook in difesa delle minoranze e dei diritti umani in ...