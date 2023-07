...dello Stato di diritto e anche un'ulteriore grave lesione ai rapporti tra Italia ed. Il ... Matteo, presidente di Italia Viva, ha spiegato che 'non c'è da chiacchierare di tasse, bisogna ......al Cairo il ministro dello Sviluppo Economico del governo, Federica Guidi, con una delegazione che rappresenta 60 aziende. Investite da noi, le dice al - Sisi, sottolineando che l'......del 2019 in nome della stabilità " ma ha innescato un clima di controllo e paura inben più ... così come la sponda incondizionata della Francia e dell' Italia di François Holland e Matteo

**Egitto: Renzi, 'mi congratulo per la decisione con Al Sisi e Meloni'** La Nuova Ferrara

Ill governo Meloni si avventura in acrobazie linguistiche per nascondere l’assoluta inerzia sul caso Zaki e anche su Giulio Regeni ...Egitto (Editoriale) La condanna a tre anni dello studente egiziano, ostaggio di al Sisi, uno schiaffo al governo italiano che ha continuato a fare affari con il suo regime. Di Alberto Negri ...