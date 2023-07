Egitto | Pd partecipa a presidio di Amnesty per Zaki

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug (Adnkronos) - Oggi alle 17,30 anche una delegazione del Partito democratico parteciperà al'In piazza per Patrick' organizzato daInternational al Pantheon, in piazza della Rotonda a Roma. Un'iniziativa per manifestare contro la condanna di Patricke richiedere la sua immediata scarcerazione. Saranno presenti i membri della segreteria nazionale Marta Bonafoni, Michele Fina, Marco Furfaro, Irene Manzi, Marco Sarracino, Marina Sereni, Alessandro Zan, i capigruppo di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia, il senatore Filippo Sensi. Lo rende noto il Pd.