Egitto | Patrick Zaki ha ricevuto la grazia presidenziale | Risultato ottenuto grazie a trattativa Roma - Il Cairo

... la professoressa Rita Monticelli , i governi che si sono succeduti e anche l'ultimo governo, che ha dialogato con l''. 'Per ora mi fermo qui, attendiamo altre notizie e speriamo che...Zaki non dovrà trascorrere un altro anno e due mesi in carcere in. Il presidente autoritario del paese, A bdel Fattah al - Sisi gli ha concesso la grazia . Una mossa che salva altre ...'Grazie alla politica estera del governo abbiamo dato un contributo decisivo per liberare il ricercatore egizianoZaki, a cui oggi il presidente dell', Abdel Fattah al Sisi, ha concesso ...

Patrick Zaki scarcerato, grazia concessa da Al Sisi presidente Egitto Sky Tg24

Gli ha concesso la grazia: Patrick Zaki non dovrà scontare altri 14 mesi di carcere. Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki, che ieri era stato condannato ...Il nostro Governo ancora oggi continua a fare affari con l'Egitto su armi, petrolio e gas.”, le parole di Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, in occasione di un presidio per Patrick Zaki al ...