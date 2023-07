Egitto | Patrick Zaki ha ricevuto la grazia presidenziale | Meloni | Grazie ad Al Sisi per questo gesto | Risultato ottenuto grazie a

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il rilascio - Il rilascio diè previsto nelle prossime ore. La madre e lo zio si sono recati alla stazione di polizia di Nuova Mansura proprio per attendere la liberazione. 'Se Dio vuole, ...

'Grazie alla politica estera del governo abbiamo dato un contributo decisivo per liberare il ricercatore egiziano Zaki, a cui oggi il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha concesso la grazia presidenziale. Il 'Presidente Abdel Fattah al-Sisi usa i suoi poteri costituzionali ed emette un decreto. Zaki, condannato ieri a tre anni, ha ricevuto la grazia presidenziale. Lo hanno reso noto le autorità egiziane. Il rilascio di Zaki "è previsto nelle prossime ore. Sua madre e suo zio si sono recati alla stazione di polizia di Nuova Mansura per attendere il rilascio. "Se Dio vuole, sarà a casa già oggi".

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 “Quella di Patrick Zaki una notizia straordinaria. Ci rende felici e soddisfatti. Chiediamo al Governo di porre al regime egiziano il caso della morte di Giulio Re ...L'esponente di Avs, pur dicendosi contento per la grazia a Zaki, non ha potuto fare a meno di polemizzare: "Regime che si basa sulla violazione dei diritti umani" ...