Egitto | Mulè Fi | ' felice per la grazia a Zaki | è un successo per la nostra diplomazia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Laa Patrickmi rendeperché si tratta di un provvedimento che gli restituisce la libertà, la libertà anche di venire in Italia, come ha già annunciato e soprattutto toglie l'angoscia con la quale tutti seguivano un caso che per laciviltà giuridica non sarebbe neanche dovuto iniziare". Lo afferma il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio, in un'intervista a Radio Radicale. "Va dato atto e merito al governo e al ministro degli esteri, Antonio Tajani - sottolinea l'esponente azzurro -. E' stato un lavoro incisivo, condotto sottotraccia, un'operazione diplomatica che dimostra lacapacità di avere importante relazioni internazionali, in questo caso con un Paese delicato quale è ...