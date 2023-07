Egitto | Fratoianni | ' contenti per Zaki | ora si consegnino responsabili omicidio Regeni'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Innanzitutto siamoper Patrickche da oggi può tornare a essere libero e a riprendere la sua vita, dato che era stato accusato e condannato ingiustamente. Resta il dolore perché questo ragazzo ha passato 22 mesi nelle carceri del regime egiziano senza aver commesso alcun reato. Ed è per questo che il nostro pensiero in queste ore va alle migliaia di prigionieri politici rinchiusi nelle galere di Al Sisi". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine della manifestazione in piazza del Pantheon promossa da Amnesty International. "Ora l'sull'assassinio di Giulio- prosegue il leader di SI - cambi strada perché i...

' PatrickZaki trascinato in carcere è un'ingiustizia vergognosa. #è una dittatura senza scrupoli, piace al #governoMeloni che continua a farci affari. Fino a ...su Twitter Nicola, ...... spiega ancora, che spiega che 'è inaccettabile una trattativa che non pone in nessun ... il governo Meloni così come è già accaduto con l'dell'omicidio Regeni e con la Libia dei lager ...' PatrickZaki trascinato in carcere è un'ingiustizia vergognosa. #è una dittatura senza scrupoli, piace al #governoMeloni che continua a farci affari. Fino a ...su Twitter Nicola, ...

Egitto: Fratoianni, 'contenti per Zaki, ora si consegnino responsabili ... Il Tirreno

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Innanzitutto siamo contenti per Patrick Zaki che da oggi può tornare a essere libero e a riprendere la sua vita, dato che era stato accusato e condannato ingiustamente. Re ...Condividi questo articolo:Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “È preoccupante la violenza razzista che in Tunisia ha in questi ultimi giorni il suo apice. A Sfax gli incitamenti xenofobi del presidente Saied s ...