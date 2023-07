Eddy Veerus | ' Lukaku? Quando una ragazza ti tradisce'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nel corso della nostra diretta Twitch l'interista, voce del gruppo Il Pagante, commenta così la decisione didi non tornare in ...

Nel corso della nostra diretta Twitch l'interista, voce del gruppo Il Pagante, commenta così la decisione di Lukaku di non tornare in ...Nato nel 2010 a Milano con il fine di creare ironia sugli stili di vita dei giovani della stessa città, il gruppo composto dae Roberta Branchini negli anni è riuscito a ritagliarsi uno ...Questo, dunque, potrebbe aver influito sulla sua scelta di flirtare con altre squadre per strappare un ingaggio più vantaggioso Il cantante e grande tifoso nerazzurroche è anche molto ...

Il retroscena di Eddy Veerus: "Lukaku al Milan Un ex compagno mi ... L'Interista

Birra e musica. Martedì pomeriggio, il Pagante - il duo musicale meneghino composto da Brancar ed Eddy Veerus - lancia il suo nuovo singolo, "Cerveza", con un evento aperto a tutti. L'appuntamento è ...Fonte: Twitter Eddy Veerus Lukaku forse va al Milan…”. Io: – “Ma dai non credo… non avrebbe senso.”. “Lui ne sarebbe capace, fa tutto ciò che gli dice la madre.”“. TWEET – Queste… Leggi ...