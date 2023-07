“Eccola col nuovo fidanzato” Belen Rodriguez | addio ufficiale da Stefano Chi è Elio

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Non si attendeva altro da giorni, almeno per quanto riguarda gli indiscreti lettori della cronaca rosa. Oggi è uscita la tanto agognata copertina del settimanale Chi, finalmente in grado di rivelare tutta la verità sui coniugi più turbolenti di sempre.De Martino? Per lei ormai c’èLorenzoni. Si conoscevano già da diversi anni, un’intesa così non si guadagna in pochi giorni.si è presentata al compleanno del cognato Moser al fianco diLorenzoni e la loro sintonia era evidente e lo era anche la, tesa, assenza diDe Martino. La rivista ha tirato fuori le motivazioni sulla rottura., le prime foto col...