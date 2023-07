È morto il giornalista Andrea Purgatori | da Ustica a Emanuela Orlandi | una vita per le inchieste

(Di mercoledì 19 luglio 2023) 'Una mente brillante - sottolineano i familiari distrutti dal dolore - che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato ...

Roma – È morto questa mattina a Roma, in ospedale, dopo una breve fulminante malattia il giornalista, sceneggiatore, autore Andrea Purgatori, classe 1953. La notizia all'Ansa dai figli Edoardo, ...Andrea Purgatori è morto. Questa mattina a Roma in ospedale il grande giornalista si è arreso a una breve fulminantemalattia. A dare la notizia ...