È morto il giornalista Andrea Purgatori

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Èa Roma. Il, classe 1953, è stato stroncato da una malattia fulminante., secondo quanto riportano i media, era in ospedale a causa di una malattia sorta all’improvviso. Il, sceneggiatore e autore, aveva 70 anni. A riportare la notizia è stata l’agenzia di stampa Ansa, avvertita dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia rappresentata dallo studio legale Cau. Dopo essere stato al Corriere della Sera, per cui si è occupato di terrorismo, intelligence e criminalità, approfondì anche il tema della strage di Ustica del 1980. Su La7 conduceva lo speciale Atlantide di cui era autore e conduttore. “Una mente brillante – sottolineano i familiari distrutti dal dolore – che ricordiamo recentemente nella ...

