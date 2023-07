“È morto di caldo” Malore choc al lavoro | Olindo è crollato davanti alla moglie

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Èpoco dopo l’arrivo in ospedaleZuanon, 63enne di Fratte, frazione di Santa Giustina in Colle (Padova). Si è spento la mattina del 17 luglio in ospedale a Castelfranco Veneto, dopo una corsa disperata dal panificio Zuanon di Treville dove lavorava e che gestiva con la sua famiglia. Proprio lì aveva accusato unche gli è costato la vita. A chiamare i soccorsi era stata laquale l’uomo si era sentito male. Zuanon, che tutti conoscevano, aveva subito da poco un intervento al cuore. >“Non vediamo l’ora di conoscerti”. Secondo figlio e doppia festa per la coppia della tv: l’annuncio nel giorno dell’anniversario (FOTO E VIDEO) Lo scorso ottobre, infatti, era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’inserimento di defibrillatore ...

Tragedia mercoledì mattina a Jesi , in provincia di Ancona. Un operaio di 75 anni èin seguito ad un malore che lo ha colto mentre stava lavorando nel cantiere per la ... forse per il troppo...19 lug 15:06 Jesi (Ancona), operaio 75enne stroncato dalper infarto Tragedia a Jesi (Ancona), al cantiere Amazon di via Coppetella, dove un lavoratore, stroncato dal, èper ...Un operaio di 75 anni èin seguito ad un malore che lo ha colto nel cantiere per la realizzazione dell'hub logistico Amazon a Jesi, in Vallesina, in provincia di Ancona. Si tratta di un addetto ad una gru, originario ...

Caldo e afa, oggi il giorno peggiore di Caronte: due morti nel Bresciano. Consumi elettrici ancora in salita: ilmattino.it

È stato convocato per il pomeriggio di domani al ministero del Lavoro e della Politiche sociali il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali sulle misure vigenti di tutela dai picchi di calore ..."Le ondate di calore che stiamo vivendo sono una delle manifestazioni della crisi climatica. Ignorare o negare quello che è comprovato a livello scientifico equivale a un atto di grave irresponsabilit ...