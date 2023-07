È morto Andrea Purgatori | il giornalista stroncato da una malattia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) All’alba di mercoledì 19 luglio è. La tragica notizia è stata data dai figli Edoardo, Ludovico e Victoria e confermata all’Ansa dallo studio legale Cau. Secondo le prime indiscrezioni ilsarebbe statoda unafulminante., sceneggiatore e autore televisivo, da anni conduceva Atlantide su La7 e nell’ultimo periodo si era occupato della scomparsa di Emanuela Orlandi ospitando in studio il fratello Pietro.aveva anche preso parte alla docuserie Netflix Vatican Girl, ma in tanti anni di carriera si era occupato di altre storie di cronaca nera. Negli anni di collaborazione con il Corriere della Sera aveva lavorato a tanti reportage sul terrorismo sui più ...

